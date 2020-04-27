شكرا لقرائتكم حميد أحداد ورقة الزمالك الرابحة فى صفقة ضم الكرتى من الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسؤولو الزمالك، رأى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بشأن ضم المغربى وليد الكرتى جناح الوداد المغربى، من عدمه، فى فترة الانتقالات المقبلة وحال وجود رغبة من كارتيرون فى ضم لاعب الوداد سيتحرك مسؤولي الأبيض لحسم المسألة.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، عن أن المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للرجاء المغربى، سيكون بمثابة الورقة الرابحة فى صفقة الكرتى حال رغبة كارتيرون النهائية في ضمه حيث سيتم عرض خدمات أحداد على الوداد الذى سبق وطلب الحصول على جهود اللاعب بصورة مكثفة قبل أن يتم إعارته إلى الرجاء مطلع الموسم الجارى.

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ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، المعارين لأندية المقاولون العرب والرجاء البيضاوى والاتحاد السكندرى، على الترتيب، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض فى الموسم المقبل، على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

ومن المنتظر، أن يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، قائمة الأبيض الحالية حتى يرشح لاعبًا جديدًا على أقصى تقدير لضمه خاصة أن الاتجاه داخل اتحاد الكرة حتى اللحظة الجارية هو تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.