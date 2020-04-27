شكرا لقرائتكم خالد بوطيب يطالب الزمالك بالحل الودى فى أزمة فسخ عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة الكرة بنادى الزمالك، اتصالات من جانب محمد عزيز، وكيل المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأبيض، الذى تم فسخ التعاقد معه، وذلك لنقل رغبة اللاعب إلى إدارة الزمالك فى الحل الودى لتلك المسألة بعدما قامت إدارة قلعة ميت عقبة، بفسخ التعاقد مع اللاعب بإرسال خطابا للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بأنه متغيب عن الفريق لمدة شهرين ورفض إجراء عملية جراحية فى ركبته لذا تم فسخ التعاقد معه من جانب الزمالك مع الاحتفاظ بأحقية النادى الأبيض فى التعويض.

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وجاءت اتصالات وكيل اللاعب المغربى للحديث مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، حول إمكانية الحل الودى مع بوطيب خاصة إن الأخير لا يرغب فى تقديم شكوى ضد الزمالك فى الفيفا ولديه رغبة فى حل كافة الأمور مع النادى الأبيض بالتفاوض الودى بعدما قامت إدارة الأبيض بتحصين موقف النادى فى تلك القضية بإرسال صورة له من الشيك الخاص بمستحقاته والمُقدر بـ150 ألف يورو، تجنبًا لأى شكوى من اللاعب بأنه لم يحصل على مستحقاته السابقة قبل فسخ التعاقد معه لذا تم إرسال صورة الشيك له وإلى الفيفا أيضًا للتأكيد على الالتزام معه بكافة بنود التعاقد قبل إجراء فسخ العقد الذى اتخذته إدارة الزمالك.

وكان الزمالك قد استند فى شكواه ضد المغربى بوطيب، إلى أن انقطاعه عن الفريق أدى إلى وقوع أضرار فنية ومالية على نادى الزمالك، وذلك فى الشكوى المقدمة ضد اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى إطار تحركات النادى الأبيض لحسم كافة ملفات قضايا الأجانب خلال الوقت الحالى، ليقرر مسؤولو الأبيض، الاحتفاظ بحق النادى فى شكوى المغربى خالد بوطيب، بعد رفض اللاعب إجراء عملية جراحية عقب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة مما أدى إلى فسخ النادى للتعاقد معه، بعد إرسال 6 إنذارات له على مقر إقامتها بشأن انقطاعه عن الانتظام فى ناديه وعدم الرد على الاتصالات التى جاءت من جانب إدارة الكرة بالنادى معه من أجل تجهيزه طبيًا بصورة لائقة.