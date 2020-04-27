شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تجهيز كريم نيدفيد في الأهلي بعد تحسن حالة اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي بالأهلي أن حالة كريم نيدفيد نجم الفريق تحسنت بشكل كبير مقارنة بالفترة الماضية، بعد تحسن استجابة اللاعب للعلاج وتقليل حجم الرشح في منطقة الركبة ليصبح مرشحاً للعودة قبل الموعد الموضوع له وهو شهر أغسطس المقبل.

وخضع كريم نيدفيد مؤخراً لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الاهلي حيث يقوم اللاعب بتدريبات العلاج الطبيعي قبل بدء التأهيل البدني، ويؤدي نيدفيد حاليا جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي التي حددها له الطبيب المعالج في ألمانيا ويشرف عليها خالد محمود طبيب الفريق بالتواصل اليومي مع الطبيب الألماني.

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واستفسر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من الجهاز الطبي بناديه عن موقف كريم نيدفيد لاعب الفريق وموعد عودته من الإصابة بشكل مُحدد، تمهيداً للاستعانة به في مركز الظهير الأيمن، وذلك بعد رحيل أحمد فتحي الذي أعلن الرحيل بنهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق الأحمر، وعدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده وتوقيعه لبيراميدز لمدة 3 سنوات رسمياً.

وأجاد كريم نيدفيد في مركز الظهير الأيمن مع الأهلي عندما لعب فيه قبل تعرضه للإصابة، ليعود أسمه للسطح كأحد الأوراق المتوفرة لتعويض أحمد فتحي بجانب الظهير الأيمن الأساسي محمد هاني، على الرغم من غيابه عن مباريات الاهلي منذ عام تقريباً بداعي الإصابة.