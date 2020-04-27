شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام "انت استثنائي".. رمضان صبحي يتحدى ملل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رمضان صبحى، صانع ألعاب هيدرسفيلد الإنجليزى المعار للنادى الأهلي، مقطعا من أغنية "انت استثنائي" عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، فى محاولة لتحدى ملل حظر وباء كورونا الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول، وأجبر الملايين على البقاء فى منازلهم.

من جانبه، جدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى تحذيراته للاعبين بشأن التواجد فى تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المعظم لحمايتهم من التعرض لفيروس كورونا، خاصة بعد انتشار صورة لثنائى الفريق صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا وسط تجمع كبير من الأصدقاء.

وقرر جهاز الكرة بالأهلي مضاعفة العقوبة على اللاعبين حال تأكد مشاركة أى لاعب فى الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان المعظم، نظراً لخطورة الأمر، ليس فقط لتجنب تعرض أياً منهم للإصابة، ولكن بسبب خطر فيروس كورونا أيضاً.

وفرض جهاز الكرة بالأهلى عدداً من الممنوعات على اللاعبين ليتم تجنبها خلال شهر رمضان أبرزها تجنب التجمعات فى رمضان، كما حذر جهاز الكرة لاعبى الأهلى من الإفراط فى تنأول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه فى حالة زيادة وزن أى لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعأونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبى اليومى الموضوع للاعبين لأدائه فى المنزل خلال فترة التوقف.

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