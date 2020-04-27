شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام "انت استثنائي".. رمضان صبحي يتحدى ملل كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رمضان صبحى، صانع ألعاب هيدرسفيلد الإنجليزى المعار للنادى الأهلي، مقطعا من أغنية "انت استثنائي" عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، فى محاولة لتحدى ملل حظر وباء كورونا الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول، وأجبر الملايين على البقاء فى منازلهم.
من جانبه، جدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى تحذيراته للاعبين بشأن التواجد فى تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المعظم لحمايتهم من التعرض لفيروس كورونا، خاصة بعد انتشار صورة لثنائى الفريق صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا وسط تجمع كبير من الأصدقاء.
وفرض جهاز الكرة بالأهلى عدداً من الممنوعات على اللاعبين ليتم تجنبها خلال شهر رمضان أبرزها تجنب التجمعات فى رمضان، كما حذر جهاز الكرة لاعبى الأهلى من الإفراط فى تنأول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه فى حالة زيادة وزن أى لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعأونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبى اليومى الموضوع للاعبين لأدائه فى المنزل خلال فترة التوقف.
ويرفض رمضان صبحى الآنتقال لصفوف بيراميدز الراغب فى الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للأهلى بنهاية الموسم الجاري، وعودته لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الأنجليزي.
وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أن رغبته الأولى هى العودة لأوروبا سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو الآنتقال لأى نادى أخر يلعب فى أحد الدوريات الخمسة الكبرى، معلناً أن رغبته الثانية حال البقاء فى الدورى المصرى هى الاستمرار مع النادى الأهلي.
ويجد الأهلى صعوبة فى الاحتفاظ برمضان صبحى بسبب مغالاة ناديه الكبيرة فى ملف تسويقه، حيث يطلب هيدرسيفيلد نحو 9 ملايين يورو لبيعه أو 3 ملايين يورو لإعارته، وهى المبالغ التى تفوق إمكانيات الخزينة الحمراء فى الوقت الحإلى.
وكلّف محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى بفتح باب التفأوض مرة أخرى مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى لضم رمضان صبحى نهائياً بعدما تراجع النادى عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى المُعار من نادى هيدرسفيلد، وقرر الدخول فى مفأوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخراً وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائياً .
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