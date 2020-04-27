شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا.. صاحب ثنائية الدورى والكأس التاريخية مع الزمالك موسم 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للزمالك من ألمع المديرين الفنيين الذين جاءوا للدورى المصرى عبر التاريخ بعدما نجح فى صناعة جيل جديد للفريق الأبيض، بالإضافة للأداء الممتع الذى لاحظه المتابعون داخل الوسط الرياضى خلال فترة تواجد الخواجة البرتغالى على رأس الجهاز الفنى للزمالك.

اسمه ومولده

اسمه مانويل جوسفالدو فيريرا وشهرته فيريرا، ولد يوم24 مايو 1946 ويبلغ عمره حاليا 74 عاما.

الأندية التى قادها

قاد فيريرا العديد من الأندية القوية أبرزها بنفيكا البرتغالى موسم 2002 وسبورتينج براجا خلال الفترة من 2003 إلى 2006، ثم بوافيستا البرتغالى أيضا عام 2006 ونادى بورتو خلال الفترة من 2006 حتى 2010، ومالجا الأإسبانى عام 2010 وباناثانيكوس اليونانى خلال الفترة من 2010 حتى 2012 ونادى سبورتينج لشبونة البرتغالى عام 2013 ، ثم عاد لسبورتينج براجا موسم 2013 / 2014.

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الفترة الأبرز لفيريرا فى عالم التدريب

تعد فترة تولى فيريرا مسئولية قيادة بورتو الأبرز فى مشواره المهنى، حيث حقق معه لقب الدورى البرتغالى ثلاث مرات متتالية مواسم 2006 /2007 و2007 /2008 و2008 /2009، كما حقق معه بطولة كأس البرتغال مرتين 2008 /2009 و2009 /2010، وكذلك لقب السوبر البرتغالى موسم 2008 /2009، كما حصل على لقب أفضل مدرب فى البرتغال ثلاثة مرات مواسم 2006 /2007 و2007 /2008 و2008 /2009.

فيريرا يتولى تدريب الزمالك

وافق فيريرا على قيادة الزمالك موسم 2014 / 2015 ونجح فى صناعة جيل جديد للفريق الأبيض بقيادة أحمد الشناوى فى حراسة المرمى وعلى جبر وباسم مرسى الذى احتل صدارة هدافى الدورى فى الموسم نفسه وعمر جابر ومحمود كهربا وطارق حامد وغيرهم من نجوم الفريق الأبيض الذى استطاع الحصول على الدورى وكأس مصر بعد الفوز فى المباراة النهائية على الغريم التقليدى الأهلى بهدفين نظيفين أحرزهما باسم مرسى ، إلا أنه خسر السوبر المصرى أمام الأهلى فى اللقاء الذى أقيم بدولة الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرحل إلى السد القطرى ويسطر تاريخا كبيرا هناك قبل الرحيل لسانتوس البرازيلى.

فى الوقت نفسه نجح الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الوصول للدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا قبل أن يخرج على يد النجم الساحلى التونسى عندما خسر فى الذهاب بمدينة سوسة بخمسة أهداف مقابل هدف ، قبل أن يعود ويفوز على نفس الفريق بثلاثية نظيفة ولولا حالة الطرد لعلى جبر فى الدقائق الخمس الأولى من اللقاء لنجح الأبيض فى العبور للمباراة النهائية.