شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. المشى بعد الفطار يُسهل عملية الحرق ويحافظ على القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الدكتور محمد شيحة أخصائى التأهيل وإصابات الملاعب روشتة لتسهيل عملية حرق الدهون وتسهيل عملية الهضم للرياضيين وغير الرياضيين فى شهر رمضان المعظم.

وأكد محمد شيحة، لـ"الخليج 365"، أن ممارسة الرياضة بعد الإفطار فى شهر رمضان أمر ضرورى، مؤكداً أن الموعد المثالى هو بعد ساعتين من تناول الإفطار، وذلك لتسهيل عملية الهضم والحرق ولمنع حدوث تكاسل فى عمل الجهاز الهضمى وعضلة القلب.

Advertisements

وتعد الطريقة الأفضل لكسر الصيام أن تكون على مشروب ساحن أو شوربة بليمون، لتنبيه البنكرياس ببدء تناول الطعام من ناحية، ولمواجهة الكورونا من ناحية أخرى، حيث يظل الفيروس فى الحلق لفترة، وحال تناول المشروبات الساخنة تقتل الفيروس قبل الانتقال للمعدة، محذراً من تناول مشروب بارد لكسر الصيام.

ويعد الوقت الأفضل لممارسة الرياضة فى شهر رمضان هو قبل تناول وجبة الإفطار بساعة أو قبل تناول وجبة السحور بساعتين أو ثلاث ساعات، مشدداً على أن هذا هو التوقيت المثالى للاستفادة القصوى من ممارسة الرياضة، فاختيار توقيت ممارسة الرياضة فى شهر رمضان يعد أمرا مهما للغاية لمساعدة الجسم على حرق الدهون ورفع معدلات اللياقة، محذراً من ممارسة الرياضة فى وقت خاطئ، خاصة بعد تناول الأكل مباشرة، الأمر الذى قد يسبب عدداً من المشاكل الصحية، ومنها القىء وضيق فى التنفس وضغط على الحجاب الحاجز.

ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كلة فى هذه الأثناء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتحرص الأجهزة الفنية للفرق المصرية على إرسال برامج غذائية للاعبين عبر الواتس آب لتنفيذها فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب زيادة أوزانهم.