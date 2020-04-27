شكرا لقرائتكم خبر عن زملاء المهنة يحبطون أحلام فايلر الكروية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مطالب معدودة للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، تحدث فيها مع إدارة النادى منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر، خاصة على مستوى الصفقات، فمن المعروف عن فايلر أنه يرفض تكدس اللاعبين فى الملعب، ويصر دائماً أن يكون العدد محدود، وأن تكون الصفقة التى يتم التعاقد معها تشارك بشكل أساسى أو يكون لها دور كبير مع الفريق على أقل تقدير.

ومنذ تولى فايلر المسئولية الفنية بالأهلى، حدد أولوياته على مستوى الصفقات، خاصة اللاعبين الأجانب، وكان مطلبه الأول فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية هو النيجيرى إيليكى مهاجم لوزيرن السويسرى والذى كان مصراً على التعاقد معه لعلمه التام بإمكانياته، خاصة أنه سبق وأشرف على تدريبه وأكد لإدارة الأهلى أنه سيكون خير داعم لهجوم الأهلي.

ودخل الأهلى بالفعل فى مفاوضات لضم إيليكى وكان هناك ترحيب فى بداية المفاوضات من جانب النادى السويسرى قبل أن يتم تغيير المدير الفني، وأصر المدرب الجديد على بقاء إيليكى على الأقل حتى نهاية الموسم، ما أحبط المفاوضات فى وقتها، واتجهت بوصلة الأهلى نحو السنغالى أليو بادجى الذى تعاقد معه الأهلى هو وكهربا فى الميركاتو الشتوى السابق.

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ويبدو أن الأمر سيتجدد قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث طلب فايلر تدعيم مركز الجناح المهاجم وطلب الأوروجويانى سيرينو مهاجم صن داونز، مؤكداً أنه لاعب جيد وشكل له متاعب كبيرة عند مواجهة الفريقين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا مبدياً تحفظه على باقى الأسماء التى عرضت عليه.

ومن الواضح أن الأمر مع سيرينو لن يختلف كثيراً عن إيليكى بعد إعلان بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى، تمسكه باللاعب، مؤكداً أنه إذا طلب الأهلى ضم سيرينو سيتم مناقشة الأمر فى نهاية الموسم، قائلا، "ما الدافع بالنسبة لنا لكى نستغنى عن أفضل لاعبينا.. أعتقد أن الأمر صعب".