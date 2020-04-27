شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتراف الأوروبى يهدد مشاركة رمضان صبحى فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمسك رمضان صبحى، لاعب النادى الأهلى، بالعودة إلى أوروبا وتحديداً ناديه هيدرسفيلد الإنجليزى مجدداً بعد انتهاء إعارته الحالية فى صفوف القلعة الحمراء، وسط أنباء حول تلقيه عروضاً من أندية إيطالية.

يأتى هذا فى الوقت الذى تأجلت فيه أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، لتقام فى يوليو 2021 بدلا من العام الجارى، وهو ما يجعل رمضان صبحى مهدداً بعدم المشاركة فى هذا المحفل العالمى الكبير.

ومن المعروف أن أولمبياد طوكيو غير مدرجة فى الأجندة الدولية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وفى حال رغبة شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، فى ضم رمضان صبحى العام المقبل سيحتاج وقتها موافقة النادى الأوروبى الذى يلعب له رمضان صبحى ومديره الفنى، وهو نفس الأمر مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى كان ومازال يرغب شوقى غريب فى الاستعانة به، إلا أن الأمر ليس فى يد محمد صلاح وحده ولكن يبقى الأمر فى يد ليفربول الإنجليزى ومدربه يورجن كلوب.

أما العقبة الثانية أمام مشاركة رمضان صبحى فى أولمبياد طوكيو فهى موعد البطولة الذى يتزامن مع فترة الإعداد لأندية أوروبا للموسم الجديد، وهو ما يجعل التفريط فيه من قبل مدربه فى هذا التوقيت محل شك.

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ويرفض رمضان صبحى الانتقال لصفوف بيراميدز الراغب فى الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للأهلى بنهاية الموسم الجاري، وعودته لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزي.

وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أن رغبته الأولى هى العودة لأوروبا، سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو الانتقال لأى نادٍ آخر يلعب فى أحد الدوريات الخمس الكبرى، معلناً أن رغبته الثانية حال البقاء فى الدورى المصرى هى الاستمرار مع النادى الأهلي.

ويجد الأهلى صعوبة فى الاحتفاظ برمضان صبحى بسبب مغالاة ناديه الكبيرة فى ملف تسويقه، حيث يطلب هيدرسيفيلد نحو 9 ملايين يورو لبيعه أو 3 ملايين يورو لإعارته، وهى المبالغ التى تفوق إمكانيات الخزينة الحمراء فى الوقت الحالى.

وكلّف محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى بفتح باب التفاوض مرة أخرى مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى لضم رمضان صبحى نهائياً بعدما تراجع النادى عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى المُعار من نادى هيدرسفيلد، وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخراً وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائياً .

وطلب الخطيب من أمير توفيق معرفة شروط النادى الإنجليزى للاستغناء عن اللاعب نهائياً ومعرفة موقف اللاعب من العروض الأخرى التى ترغب فى شراؤه ومن المقرر أن يُقدم أمير توفيق تقريراً عن تفاصيل موقف اللاعب ومطالب النادى الإنجليزى ومنافسى الأهلى فى الصفقة لمحمود الخطيب خلال الأيام المقبلة.