شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد عيد عبد الملك يستعيد ذكريات هدفه فى الصفاقسى مع حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ذكريات هدفه فى شباك الصفاقسى التونسى موسم 2007 حينما كان لاعباً فى حرس الحدود عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، فى المباراة التى انتهت بفوز حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف فى استاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد أحمد عيد عبدالملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006.

وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال أحمد عيد عبد الملك عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام "قبلت دعوة طارق حامد وهتكفل خلال شهر بمصاريف 30 أسرة متضررة من كورونا، وبرشح محمد أبو جبل وحسين الشحات وهانى حتحوت وأحمد حسام ميدو".

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وكان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.