رسميا.. انطلاق سباقات فورمولا 1 في يوليو دون جمهور

تستعد فورمولا 1 لإطلاق الجزء الأول من سبتقاتها بالموسم الجديد 2020 في يوليو وأغسطس ومطلع سبتمبر المقبل حيث تقام المنافسات الأولى في النمسا بين 3 و5 يوليو، وسيستمر الموسم في

أوروبا وآسيا وأمريكا، وسيختتم في ديسمبر في أبوظبي باكتمال 15 ل 18 سباقاً.

ومن المقرر ان تنطلق السباقات الأولى بدون حضور جمهور، على

أمل أن يكون الجمهور جزءاً من الفعاليات مع استمرار الجدول الزمني.

وأكد منظمو فورمولا 1 أن الأولوية الأولى لا تزال لضمان "صحة وسلامة" كل الأشخاص المعنيين ومن الوارد تغيير كل الخطط الموضوعة حسب تطورات الوضع الراهن المتعلق بانتشار فيروس كورونا.