15 يوليوعودة الدوري المصري

استقر اتحاد الكرة على تحديد يوم ١٥ يوليو، موعدًا مبدئيًا لعودة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

أرسل اتحاد الكرة تصورًا لوزير د. أشرف صبحي بشأن عودة الدوري الممتاز ويتضمن مواعيد المباريات وكل التفاصيل.

أكد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أنه سيتم السماح للأندية بعمل إعداد في فترة شهر تقريبًا على أن تنتهي البطولة خلال مدة تتراوح بين شهرين لشهرين ونصف.

الرياضة د. أشرف صبحي بشأن عودة الدوري الممتاز ويتضمن مواعيد المباريات وكل التفاصيل.أكد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أنه سيتم السماح للأندية بعمل إعداد في فترة شهر تقريبًا على أن تنتهي البطولة خلال مدة تتراوح بين شهرين لشهرين ونصف.

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