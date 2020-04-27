أسامة فيصل: أتمنى الوجود مع كبار الزمالك.. والعندليب مثلي الأعلى

أسامة فيصل أحمد.. لاعب ناشئي نادي الزمالك، مواليد أول يناير عام 2001 بمحافظة دمياط، يلعب في مركز المهاجم.. يحلم بأن يكون أحد نجوم الفريق الأول، ويشارك في تحقيق البطولات لإسعاد جماهير النادي.. وكان هذا الحوار المصغر مع اللاعب.



- كيف ومتى تم انضمامك للزمالك.. ومن اختارك؟

- انضممت منذ 6 سنين، حيث اختارني أحمد

عبدالمقصود.. وحضرت اختبارات في شهر يناير، وجئت من دمياط وشاهدني سامي الشيشيني ووقعت للنادي.



من قام بتصعيدك للفريق الأول؟

- مستر ميتشو، حيث كان يشاهد مباريات الناشئين، ولعبت معه لقاءين وديين أمام جنوب أفريقيا والمنيا وأحرزت هدفًا، ومن وقتها وأنا موجود مع الفريق

الأول.



ومثلك الأعلي محليًا وعالميًا؟

- محليًا عبدالحليم علي، وعالميًا لويس سواريز.

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ما أمنياتك مع النادي في الفترة المقبلة؟

- أن ألعب في الدوري وأفريقيا وأحقق البطولات مع الزمالك.



حدثنا عن مشوارك مع منتخب الناشئين؟

- انضممت للمنتخب في 2017، ولعبت بطولتين لشمال أفريقيا وبطولة العرب، وأحرزت 6 أهداف دولية.. وأتمنى الصعود من التصفيات المقبلة ونحقق البطولة الأفريقية ونصعد لكأس العالم للناشئين.



ومشوارك مع فريق الناشئين؟

- قبل التوقف كنا نتصدر البطولة، وأحرزت 17 هدفًا.

