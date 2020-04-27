تقارير : كورونا أجبر مانشستر يونايتد على التفريط في بوجبا

أوضحت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية اليوم الإثنين، السبب الرئيسي في تفكير إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي في الاستغناء عن خدمات الدولي الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأكدت، أن التأثيرات الإقتصادية جراء فيروس كورونا المستجد هو السبب
ولم يفصح اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018، عن وجهته المقبلة، في ظل تلقيه عدد من العروض الجدية أبرزها يوفنتوس الإيطالي.
وأضافت، أن بوجبا لن يكون اللاعب الأحد في صفوف الفريق الذي سيتم الاستغناء عنه الفترة الحالية لعبور الموقف المالي الحالي.
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