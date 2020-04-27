الدولي لكرة اليد يحدد مواعيد جديدة للبطولات المؤجلة بسبب فيروس كورونا

قام الاتحاد الدولي لكرة اليد بتحديد مواعيد مبدئية جديدة للبطولات التي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا . وقام الاتحاد إقامة تصفيات الملحق المؤهل لأولمبياد طوكيو للسيدات خلال الفترة من 19 الى 21 مارس 2021 ، والتي كان مقرراً إقامتها في إسبانيا والمجر والجبل الأسود في مارس الماضي ، في حين يقام ملحق تصفيات الرجال خلال الفترة من 12 الى 14 مارس 2021

وحدد الاتحاد الدولي لكرة اليد الفترة من 2 - 13 ديسمبر 2020 موعداً لإقامة بطولة العالم للشابات تحت 20 سنة، في رومانيا التي كان مقرراً إقامتها خلال الفترة من 1 وحتى 13 يوليو 2020 والتي كان مقرراً إقامتها في كرواتيا خلال الفترة من 18 - 30 أغسطس 2020 ، وإقامة بطولة العالم للناشئات تحت 18 سنة، لتقام خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 11 أكتوبر المقبلين.

والجبل الأسود في مارس الماضي ، في حين يقام ملحق تصفيات الرجال خلال الفترة من 12 الى 14 مارس 2021وحدد الاتحاد الدولي لكرة اليد الفترة من 2 - 13 ديسمبر 2020 موعداً لإقامة بطولة العالم للشابات تحت 20 سنة، في رومانيا التي كان مقرراً إقامتها خلال الفترة من 1 وحتى 13 يوليو 2020 والتي كان مقرراً إقامتها في كرواتيا خلال الفترة من 18 - 30 أغسطس 2020 ، وإقامة بطولة العالم للناشئات تحت 18 سنة، لتقام خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 11 أكتوبر المقبلين.

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