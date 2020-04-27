الأزمة المالية .. ومخاوف موسم الانتخابات في الاهلي والزمالك

رغم محاولات التماسك من جانب مجلسي إدارة ناديي الأهلي والزمالك في مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها الفريقيين بسبب توقف الدوري ، وعدم قدرة الشركة الراعية علي توفير المستحقات في ظل الأزمة الحالية ، إلا أن الحقيقة المؤكدة أن موسم الانتخابات وضع مجلس إدارة الناديين في موقف لايحسدان عليه في ظل رغبتهما في دعم فرق الكرة بأفضل العناصر في موسم الانتقالات الصيفي ، مع إنهاء ازمة المستحقات المالية للاعبين والأجهزة الفنية ، وأيضا في الالعاب الأخري والمؤثرة في العملية الانتخابية في الناديين مثل قطاع السباحة والكاراتية والالعاب الجماعية .

ولاشك أن التخوف من أزمات قطاع الكرة هو الأمر الأكثر استحواذا علي تفكير مجلسي الإدارة في الناديين خاصة أنهما من اهم العوامل في العملية الانتخابية وهو ما جعل مجلس إدارة النادي الأهلي يرفض المساس بمرتبات اللاعبين والأجهزة الفنية ، وكان سببا أيضا في التعامل بالمثل مع كل القطاعات الأخري بالنادي تخوفا من اثارة غضب باقي القطاعات في حالة تخفيض الرواتب والمستحقات .

ونفس الأمر حدث في الزمالك وتوجيه المجلس كل العائدات التي تصل إلي النادي لصرف مستحقات اللاعبين المتأخره وكذلك المرتبات ، وهذا ما تسبب في الاتجاه إلي السحب من البنوك مع تأجير بعض المحلات داخل النادي بنظام حق الانتفاع .

ورغم كل هذه المحاولات إلا أن القادم سيكون أكثر صعوبة في ظل الارتفاع

الجنوني لبورصة اللاعبين ، ووجود مراكز تحتاج لتدعيم في صفوف فرق الكرة بكل منهما ، وصراعهما علي بعض الاسماء مع دخول نادي بيراميدز بكل قوة في بعض الصفقات في ظل رغبة إدارته في الاستمرار ضمن المنافسة بكل قوة مع أقتراب الفريق من تحقيق لقب الكونفيدرالية الافريقية وهو ما يعني في حالة تحقيقه أنتقال النادي إلي فئة جديدة سواء في حقوق الرعاية او بث المباريات .

ولاشك أن كل نادي يحتاج إلي ميزانية لاتقل عن 100 مليون جنية للحصول علي الصفقات المرشحة وابرزها باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي والذي يصارع الأهلي من أجل ضمه في الوقت الذي يتمسك فيه مجلس إدارة الدراويش باستمراره بعد تجديد عقده خوفا من ثورة غضب الجماهير ، وبالتالي فان الاتجاه الحالي هو بيع اللاعب خارجيا ثم عودته للأهلي علي طريقة كهربا وهو أيضا مايزيد من تكاليف الصفقة .

ويأتي رجب بكار تاني أهم الصفقات التي يتصارع قطبي الكرة علي ضمها وإن كانت رغبة اللاعب في اللعب للأهلي قد حسمت الأمر في إنهاء الصراع الذي تسبب في رفع متطلبات نادي بيراميدز لبيع بكار ويقترب طلب بيراميدز من 25 مليون جنيه ، بالإضافة

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إلي نسبتة نادي في حالة بيع اللاعب والتي قد تصل إلي 25 % .

وتبقي الصفقة الثانية والتي تشهد صراع القطبين حول طاهر محمد لاعب المقاولون والذي تمسك ناديه باحتراف اللاعب في الخارج وتكرار تجربة محمد صلاح والنني ، وأن كانت الأزمة التي ضربت الكرة علي مستوي العالم قد تؤجل حلم طاهر وهو ما يجعل الأمل قائما لدي الأهلي والزمالك في ضم اللاعب وتبقي العقبة في المطالب المالية الخالية التي سبق وأن حددها المقاولن شرطا لبيع اللاعب .

وفي الزمالك يحاول مجلس إدارته توفير السيولة المالية التي كانت سببا في تعثر العديد من الصفقات ، ويسعي الزمالك لاتمام الإتفاق مع نادي سموحه علي ضم حسام حسن مهام الفريق الساحلي في صفقة تبادلية مع مبلغ مالي يحصل عليه نادي سموحه ويقترب من 15 مليون جنيه .

وأيضا يبذل الزمالك محاولات مكثفة لضم احمد ايمن منصور لاعب بيراميدز بعد إنتهاء الاتفاق مع اللاعب ، وتسعي إدارة الزمالك إلي استغلال العلاقات الجيدة مع المسؤلين بنادي بيراميدز لتقسيط مستحقات الصفقة .

وبعيدا عن الصفقات الجديدة فلاتزال هناك أزمة التجديدات للاعبين المقيدين بالفعل في صفوف الفريقين وتعديل عقود البعض ، وقد نجح الأهلي في حسم الجزء الاول بتجديد عقود نجومه ، بينما لاتزال عملية تعديل العقود أزمة بعد أكتشاف لجنة التخطيط وجود تفاوت رهيب في المرتبات وتسعي لتعديله في ظل حالة السخط التي إنتابت بعض اللاعبين وخاصة القدامي .

أما الزمالك فقد تم تأجيل حسم ملف تمديد عقود اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضى ، والاكتفاء في الوقت الحالي بتمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق ،ولايزال هناك عدد كبير من اللاعبين الذين أقتربت عقودهم من الانتهاء وابرزهم عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى .