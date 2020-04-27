وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة "زمن الفن الجميل"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت مسابقة ثقافية بعنوان زمن الفن الجميل في مجال الرسم الرقمى - digital art .

وتهدف المسابقة إلي رسم مشهد من افلام زمن الفن الجميل (ابيض وأسود) واحيائها بالالوان بإستخدام برامج الكومبيوتر الحديثة.

شروط المسابقة:

- المشاركين : السن من 18 الى 35 سنة.

- ترسل الاعمال (الصور الملونه) بالإضافة إلى الصوره الاصلية المأخوذة من الفيلم ، واستمارة المشاركة وصوره البطاقه الشخصية على البريد الاكتروتي الخاص بالمسابقة ([email protected] ( .

- ان يكون العمل لم يتم عرضه سابقا ولم يشارك بأي مسابقة أخرى ومن حق وزارة الشباب والرياضة التصرف في

العمل ولا يحق استرداده.- ان تكون جودة الصور الملونة dpi 300 وامتدادها jpg.- ان يكون مساحة الصورة بنسبة 3: 4.- اخر موعد لأرسال الاعمال يوم السبت 30/5/2020، ولن يلتفت لأي اعمال بعد هذا الموعد.- يراعي استبعاد كل ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام.

قيمة جوائز المسابقة:

المركز الأول 8000 ج

المركز الثاني 6500 ج

المركز الثالث 5000 ج

المركز الرابع 3500 ج

المركز الخامس 2000 ج