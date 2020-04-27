وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة "زمن الفن الجميل"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت مسابقة ثقافية بعنوان زمن الفن الجميل في مجال الرسم الرقمى - digital art .
وتهدف المسابقة إلي رسم مشهد من افلام زمن الفن الجميل (ابيض وأسود) واحيائها بالالوان بإستخدام برامج الكومبيوتر الحديثة.
شروط المسابقة:
- المشاركين : السن من 18 الى 35 سنة.
- ترسل الاعمال (الصور الملونه) بالإضافة إلى الصوره الاصلية المأخوذة من الفيلم ، واستمارة المشاركة وصوره البطاقه الشخصية على البريد الاكتروتي الخاص بالمسابقة ([email protected] ( .
- ان يكون العمل لم يتم عرضه سابقا ولم يشارك بأي مسابقة أخرى ومن حق وزارة الشباب والرياضة التصرف في
- ان تكون جودة الصور الملونة dpi 300 وامتدادها jpg.
- ان يكون مساحة الصورة بنسبة 3: 4.
- اخر موعد لأرسال الاعمال يوم السبت 30/5/2020، ولن يلتفت لأي اعمال بعد هذا الموعد.
- يراعي استبعاد كل ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام.
قيمة جوائز المسابقة:
المركز الأول 8000 ج
المركز الثاني 6500 ج
المركز الثالث 5000 ج
المركز الرابع 3500 ج
المركز الخامس 2000 ج
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