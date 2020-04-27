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رياضة | أزمة برشلونة تهدد صفقة لاوتارو مارتينيز

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة تهدد صفقة لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي برشلونة أزمة اقتصادية حدة بسبب وباء قد تحرمه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز  نجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني يبلغ 120 مليون دولار ويجب دفعه بالكامل على دفعة واحدة وهو يصعب الأمر على خزينة برشلونة.

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 وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يعاني لتوفير هذا المبلغ في ظل التبعات الاقتصادية السلبية المنعكسة على الفريق بسبب أزمة كورونا بجانب أن إنتر ميلان يرفض دخول اللاعب في أي صفقات تبادلية.

 

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