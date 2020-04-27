رياضة | مهاجم مازيمبي: أفضل العرض الفرنسي على الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم مازيمبي: أفضل العرض الفرنسي على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جاكسون موليكا نجم فريق مازيمبي الكونغولي عن مستقبله وحقيقة مفاوضات النادي الأهلي المصري لضمه خلال فترة الانتقلات الصيفية.

وقال موليكا لشبكة "Leopard Leader Foot" عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "لا يوجد أي عروض أوروبية للتعاقد معي حتى الآن لكنني أنتظر مرور أزمة فيروس كورونا لأنني أرغب في الاحتراف"

وأضاف: "إذا كان الأهلي يريدني فعليهم التفاوض مع مازيمبي لأن القرار النهائي في يد الإدارة.. كانت هناك مفاوضات من أولمبيك مارسيليا منذ شهر وأعتقد أن الدوري الفرنسي من بوابة موناكو سيكون انطلاقة مثالية لمشواري في قارة أوروبا فأنا أحب هذا النادي".