رياضة | خطة عودة الدوري الإنجليزي تحت حصار فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر خطة عودة الدوري الإنجليزي تحت حصار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإعادة بطولة الدوري هذا الموسم بالتأكيد على عمل فحوصات دورية للاعبين والأجهزة الفنية، بالإضافة إلى الحكام ومساعديهم.

وأكدت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن العدد المسموح له للتواجد في الملعب سيكون 300 شخص فقط، سواء من لاعبين أو حكام أو مدربين أو حتى إعلاميين.

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ومن المتوقع أن يقيم هؤلاء في فندق موحد قبل المباراة بيومين، من أجل منع الاختلاط معهم وتجنب طرق الإصابة بالفيروس، وفق ما نصح به الأطباء في وقت سابق.

الجدير بالذكر أن رابطة البريمرليج تسعى لعودة الدوري خلال شهر يونيو، على أن يتم الانتهاء منه في نهاية شهر يوليو بحد أقصى، حتى يكون هناك بعض الوقت للاستعداد للموسم الجديد.