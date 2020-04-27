رياضة | كين يكسر قواعد الحجر الصحي بحفل صاخب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر كين يكسر قواعد الحجر الصحي بحفل صاخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم مهاجمه الإيطالي مويس كين بعد تنظيمه حفلاً في منزله، في مخالفة صريحة لقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن كين نشر عبر مجموعة خاصة، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، شريطًا مصورًا من حفلة نظمها في منزله شارك فيها عدد من الأشخاص، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

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وأتى ذلك في ظل فرض السلطات في المملكة المتحدة قيودًا صارمة على حركة التنقل والتجمع، من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، منهم أكثر من 20 ألفًا في بريطانيا.

ويدافع كين عن ألوان إيفرتون منذ صيف عام 2019، بعد انتقاله إليه من يوفنتوس الإيطالي