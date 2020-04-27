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رياضة | محمد صلاح يغير مواعيد تدريباته

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يغير مواعيد تدريباته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمد صلاح مهاجم الإنجليزي تغيير مواعيد تدريباته من الصباح إلى المساء، خلال فترة شهر رمضان المبارك، حتى يستطيع الصيام بشكل طبيعي.

 

واستغل صلاح فترة توقف المسابقات الكروية وعدم وجود مباريات، لينسق موعد التدريب الجديد مع الجهاز الفني لليفربول، تحت إشراف الطاقم الطبي ومساعديهم.

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ويقضي اللاعب المصري وقته في التدريبات المسائية عبر الفيديو مع حصوله على راحة أثناء فترة الصيام صباحاً، حتى لا يتأثر بدنياً بعدم الأكل والشرب لفترة.

 

على جانب متصل، تعتبر هذه الطريقة هي الأفضل بالنسبة للاعبين المسلمين في أوروبا، نظراً لعدم وجود مباريات في الوقت الراهن، سواء داخل إنجلترا أو خارجها.

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