رياضة | رمضان صبحي يتحدى ملل الحظر بهذه الطريقة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يتحدى ملل الحظر بهذه الطريقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام رمضان صبحى، صانع ألعاب هيدرسفيلد الإنجليزي المعار للنادي الأهلي، بنشر مقطع من أغنية "انت استثنائي" من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيدوهات "انستجرام"، متحديًا بذلك ملل حظر التجول الذي فرضه وباء كورونا، المتسبب في وقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول حول العالم.

وعلى جانب آخر يرفض رمضان صبحي الإنتقال لصفوف بيراميدز الراغب في الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي.

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وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أن رغبته الأولى هي العودة لأوروبا سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو الآنتقال لأي نادي أخر يلعب في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، معلناً أن رغبته الثانية حال البقاء في الدوري المصري هي الاستمرار مع النادي الأهلي.

وفي الجانب الآخر يجد المارد الأحمر صعوبة في الاحتفاظ برمضان صبحي لارتفاع سعر بيعه، حيث يطلب هيدرسيفيلد نحو 9 ملايين يورو لبيعه أو 3 ملايين يورو لإعارته، وهى المبالغ التي تفوق قدرات الأهلي في الوقت الحالي.

وكلّف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أمير توفيق مدير التعاقدات بفتح باب التفاوض مرة أخرى مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي نهائياً، بعدما تراجع النادي عن موقفه السابق بتجميد الصفقة.