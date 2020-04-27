رياضة | دروغبا ينضم لـ ساليف تراوري لدعم متضرري كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر دروغبا ينضم لـ ساليف تراوري لدعم متضرري كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي الانجليزي السابق، إلى ساليف تراوري الملقب ب "أسالفو" مغني الفرقة الأشهر، إلى المرحلة الثانية من حملة (قافلة التضامن ضد كوفيد-19)، الممولة من قبل جمعيتهما الخيريتين٬ الاتحاد الأوروبي وإحدى الشركات العقارية.

وقال دروغبا :"إنه الوقت لإظهار التضامن والرحمة ولمساعدة الناس الأكثر فقرا"٬ مشددا على أنه يحمل "مسؤولية مدنية".

وتابع قائلاً:"لا يمكن للجميع تحمّل البقاء في الحجر الصحي لعدة أسابيع، الحياة اليومية للشاب الأفريقي ليست ذاتها للشاب الفرنسي".

وقال منظمو الحملة أن ألف عائلة في 11 منطقة في العاصمة العاجية ستحصل على الصابون والمعقمات والأرز وزيت الطهي والسكر على مدى 11 يوما.

Advertisements

من جانبه اعتبر أسالفو أن "تشارُك القيم مهم جدا بالنسبة للفنانين، على الثقافة أن تكون في خدمة المجتمع".

وقدّم دروغبا في وقت منقضي المستشفى الخاص بجمعيته الخيرية للسلطات العاجية من أجل تحويله إلى مركز لإجراء فحوصات "كوفيد-19".

وقال المنظمون أنه خلال المرحلة الأولى التي امتدت من الثاني إلى التاسع من أبريل الحالي٬ قدمت الحملة مساعدات بقيمة 150 مليون فرنك إفريقي (ما يقارب 230 ألف يورو) إلى خمسة آلاف عائلة.

