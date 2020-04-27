رياضة | تعرف على مصير الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مصير الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى لحسم مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعدما تم تعليقها خلال الفترة الحالية.

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن الجبلاية جاهزة لعودة الدوري المصري وإستئناف المسابقة بعدما تم تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا فى تصريحات تليفزيونية :" اتحاد الكرة جاهز بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا".

وتابع محمد فضل أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف، مضيفا: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع".

Advertisements

وكان اتحاد الكرة المصري منذ أيام أصدر بيان أعلت فيه تعليق الدوري المصري حتي منتصف مايو، جاء كالتالي :"

بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من منتصف شهر إبريل الحالي حتى نهايته تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى