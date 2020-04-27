رياضة | تعثر مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر تعثر مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثر نادي برشلونة الإسبني في الوصول إلى اتفاق مع إدارة إنتر ميلان، بخصوص انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى كامب نو.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، الإثنين أن البارسا عرض على إنتر كل من راكيتيتش وسميدو، بالإضافة إلى وضع فيدال على لائحة الانتظار، لكن هذا العرض لم يعجب إنتر.

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ورفض أنطونيو كونتي جلب كل من راكيتيتش وسميدو، كذلك لم يقتنع النادي الكتالوني رحيل لاعبه البرازيلي أرثور ميلو، مما جعل الأمور تصل إلى طريق مسدود.

الجدير بالذكر أن لاوتارو لديه شرط جزائي في عقده مع النيرازوري، يسمح له بالرحيل مقابل 111 مليون يورو، وهو ما لا يقدر عليه البارسا في الوقت الراهن.