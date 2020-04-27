رياضة | مدرب "بني ياس الإماراتي" يأمل في عودة دوري الخليج العربي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب "بني ياس الإماراتي" يأمل في عودة دوري الخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الألماني وينفريد شايفر مدرب فريق بني ياس الإماراتي لكرة القدم، إنه يأمل في استئناف بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي قريبًا موضحًا صعوبة القرار بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إيقاف النشاط الكروي بمختلف دول ودوريات العالم.

ودعا شايفر، إلى أهمية تواصل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مع الأندية لدراسة كيفية استئناف مسابقة الدوري، مؤكدًا أن ينبغي استئناف البطولة قبل سبتمبر القادم، الذي يرى أنه الموعد الأنسب لانطلاق الموسم المقبل.

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قال مدرب بني ياس الإماراتي:"تواصل الإتحاد مع الأندية يمكن أن يقودنا لاتخاذ أفضل قرار يراعي مصلحة الجميع بشأن بقية مشوار الموسم الحالي وبداية النسخة المقبلة"، إذ يرى من وجهة نظره أنه من الهام إعطاء كل فرق المسابقة فترة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع على الأقل للاستعداد جيدا قبل استئناف مباريات الدوري المتوقفة منذ الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا

وأكد شايفر على أهمية التماسك لتجاوز الفترة الصعبة الحالية، مشيرا إلى أنه بالتماسك والتعاون والإلتزام بالتوجيهات فإن العالم بأجمعه سيجتاز فيروس كورونا.