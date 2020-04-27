رياضة | مصدر لـ"الخليج 365 الرياضي": الأهلي لن يُفرط في نجمه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر لـ"الخليج 365 الرياضي": الأهلي لن يُفرط في نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، طلب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، برغبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، بالرحيل عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن اللاعب لم يتلق أي مفاوضات من جانب أي نادي سواء شفويًا أو بشكل رسمي، كما تردد.

وأضاف: "لا توجد نية داخل القلعة الحمراء، في التخلي عن اللاعب، وأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، متمسك بخدماته داخل التتش".

واختتم: "كهربا أيضًا لا يرغب في الرحيل ولم يطلب ذلك، واللاعب مُلتزم مع الفريق ويسعى لتحقيق النجاح هنا والتتويج بالبطولات".