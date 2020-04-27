إدخال اللاعب جونيور سامبيا في غيبوبة اصطناعية بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدخل اللاعب الفرنسي جونيور سامبيا، لاعب فريق مونبلييه الفرنسي البالغ 23 عاما في “غيبوبة اصطناعية”، بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا المستجد.

صحيفة “The Sun” البريطانية، نقلت عن وكيل أعمال سامبيا قوله: “الأعراض أصبحت خطيرة حيث ساءت حالة رئتيه كثيرا في العناية المركزة، وقرر الأطباء إدخاله في غيبوبة اصطناعية”.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية، كانت قد أشارت إلى أن سامبيا دخل غرفة الطوارئ في المستشفى بعدما ظهرت عليه أعراض مقلقة، قبل أن ينقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى آخر، عقب تدهور حالته.

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نادي مونبيليه لم يؤكد حتى الآن إصابة لاعبه الشاب بفيروس كورونا، حيث اكتفى بإصدار بيان يؤكد خلاله أن أحد لاعبي الفريق الأول في المستشفى، يتلقى الرعاية المناسبة، عقب مواجهته مشاكل في الجهاز الهضمي والتنفسي.

سامبيا سيصبح أول حالة إصابة بكورونا في الدوري الفرنسي الممتاز “الليغ 1” في حالة تأكيد إصابته بالفيروس المستجد “كوفيد 19”.

يشار إلى أن عددا كبيرا من اتحادات كرة القدم حول العالم كانت قد ألغت النشاط الكروي منذ تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم وزيادة أعداد المصابين والوفيات بصورة كبيرة.