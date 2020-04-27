فيديو طريف لفينوس ويليامز من العزل الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يتحمل عدد كبير من الرياضيين حول العالم البقاء في المنزل خلال فترة العزل الصحي التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” وتسبب في وقف الأنشطة الرياضية في أغلب دلو العالم.

نجمة التنس الأمريكية فينوس ويليامز ولاعب كرة القدم الأمريكي روب غرونكوسكي، أجريا حصة تدريبية غير عادية، حيث استبدلا الأوزان بجوائز البطولات.

الرياضيان قاما بترتيب تمرين مشترك بينهما عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، واستخدما أوزانا غير عادية لتأدية التمارين، حيث حملت فينوس ويليامز بين يديها كأس بطولة أمريكا المفتوحة، فيما استخدم لاعب كرة القدم البالغ من العمر 30 عاما كأس السوبر بول.

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فينوس ويليامز فازت ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عامي 2000 و2001.. وفاز غرونكوسكي الذي قرر العودة عن الاعتزال الذي أعلنه في عام 2018، والانضمام إلى صفوف فريق Tampa Bay Buccaneers، بمباراة السوبر بول ثلاث مرات.

فينوس ويليامز، المصنفة الأولى عالميا سابقا، كانت قد أعلنت انسحابها من بطولة برزبين للتنس، بداعي التعرض «لانتكاسة» في المران.