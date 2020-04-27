لاعبو الدوري الألماني محرومون من القبلات والعلاقات الزوجية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضع الاتحاد الألماني لكرة القدم خطة لاستئناف مباريات الموسم الحالي يوم 9 مايو المقبل، بعدما تم تأجيلها الفترة الماضية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلت الإرشادات الخاصة باللاعبين لتجنب عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه ُطلب من اللاعبين تجنب إقامة العلاقات الحميمة والقبلات في حال ظهور أعراض المرض على الشريك.

اللاعبون سيعيشون في فنادق الفريق أو في منازلهم الخاصة، كما ينبغي التقليل من اجتماعات الفريق التي تعقد في غرف كبيرة مغلقة.. كما سيتم حظر الصور الجماعية للفريق والمصافحة التقليدية، قبل التدريب وفي المباريات، وسيجري قياس درجة حرارة كل لاعب قبل المواجهة.

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كما سيتم السماح بالتواجد في الملاعب بحد أقصى لـ300 شخص في وقت واحد، بما في ذلك 4 من رجال الشرطة فقط، و10 صحفيين، و4 فتيان من جامعي الكرات، وثمانية من نادي صاحب الأرض، و50 من أفراد حفظ الأمن.

ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا أعلن في مؤتمر صحفي، أن يوم 9 مايو موعد محتمل لاستئناف الموسم في الدوري الألماني.. واعتبر أنه يجب على المرء توخي الحذر الشديد عند اتخاذ مثل هذه القرارات.

كما دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ألمانيا اللاعبين إلى عدم الاقتراب من بعضهم والاحتفال بالأهداف كما جرت العادة.