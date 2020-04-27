زلاتان إبراهيموفيتش يتغلب على العزل بصورة مع 21 فتاة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، في حصة تدريبية مع فريق هاماربي أحد أندية الدرجة الأولى في السويد والذي يملك فيه أسهما كبيرة.

إبراهيموفيتش الملقب بـ”السلطان” ظهر على المستطيل الأخضر يقوم بتدريبات جماعية رفقة لاعبي هاماربي، مستغلا استمرار الحياة بشكل شبه طبيعي في بلاده، إذ لم يعلن البلد الإسكندنافي عن حظر للتجوال بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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نادي هاماربي نشر صورا لإبراهيموفيتش بملابس الفريق أثناء زيارته لمقر تدريبات فريق السيدات اللواتي التقطن صورة تذكارية مع أسطورة كرة القدم السويدية.. ويظهر في الصورة اللاعب رفقة 21 لاعبة و4 من أعضاء الجهاز الفني.

إبراهيموفيتش كان قد عاد إلى السويد في مارس الماضي بعد توقف الدوري الإيطالي إلى أجل غير مسمى.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن عودة الدوري الإيطالي ستكون خلال شهر يونيو المقبل، وتحديداً في السادس من الشهر، وسيستمر حتى الثاني من أغسطس.. وذكرت التقارير أن الاتحاد الإيطالي يعول على بيان نظيره الأوروبي بخصوص أهمية إنهاء المسابقات المحلية، والسماح بامتدادها حتى أغسطس.