شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: ميسي وكريستيانو لا يمكن مقارنتهما بالبرازيلي رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو عن رأيه الصادم في مستوى كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وقال مورينيو لصحيفة ماركا الإسبانية إنه يرى أن أفضل لاعب على الإطلاق، هو البرازيلي رونالدو نازاريو، وليس ميسي أو كريستيانو.



وأضاف: "تمتع كريستيانو وميسي بمسيرة احترافية أطول، وظل الثنائي في القمة لمدة 15 عاماً".



وتابع: "رغم ذلك، إذا كنا نتحدث بدقة عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يتفوق على رونالدو نازاريو. عندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون، أدركت أنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مورينيو: ميسي وكريستيانو لا يمكن مقارنتهما بالبرازيلي رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.