الامارات | كيف حصل رئيس البرازيل على قميص نادي الوصل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حصل رئيس البرازيل على قميص نادي الوصل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار ظهور رئيس البرزيلي، جايير بولسونارو، للمرة الثانية، مرتدياً قميص نادي الوصل، فضول عشاق «الإمبراطور» حول كيفية حصول بولسونارو على قميص «الفهود»، خصوصاً أنه ظهر به للمرة الثانية خلال حدث سياسي رسمي.

وأكد مصدر في نادي الوصل أن المدرب السابق في «الإمبراطور»، البرازيلي دانيلو ألفيس، كان قد حصل على إهداء من رئيس مجلس إدارة الوصل، راشد بالهول، عبارة عن قميص «الأصفر»، بينما حصل على قميص آخر لمنحه إلى رئيس البرازيل، بعدما كشف عن معرفته به شخصياً.

وكان رئيس البرازيل جايير بولسونارو قد ارتدى قميص نادي الوصل للمرة الأولى خلال اجتماع رسمي مع مسؤولين من الهند، الشهر الجاري، حسب ما نشر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news