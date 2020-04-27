الامارات | السومة ثالث أكثر لاعبي دوري أبطال آسيا تسجيلاً بالرأس منذ 2014

شكرا لقرائتكم خبر عن السومة ثالث أكثر لاعبي دوري أبطال آسيا تسجيلاً بالرأس منذ 2014 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلط موقع صحيفة "الثورة" السورية، الضوء على موهبة مهاجم المنتخب السوري وفريق أهلي جدة السعودي، عمر السومة، في تسجيل الأهداف، وذلك بنشر الموقع لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بواسطة الرأس في دوري أبطال آسيا منذ العام 2014، والذي احتل فيها السومة المرتبة الثالثة.

وتصدر البرازيلي الأصل والحامل للجنسية الصينية ريكاردو غولارت لاعب نادي غوانغجو إفرغراند الصيني وبرصيد ثمانية أهداف، قائمة أكثر لاعبي الأندية في دوري أبطال آسيا تسجيلاً للأهداف الرأسية منذ العام 2014، في قائمة ضمت ايضاً ثنائي الأهلي والهلال السعوديين، عمر السومة وكارلوس إدواردو، إذ يحتل السومة المركز الثالث بالقائمة بتسجيله لستة أهداف بالرأس لصالح الأهلي، بينما جاء البرازيلي إدواردو صانع ألعاب الهلال بالمركز السادس برصيد أربعة أهداف فقط.

وفيما يلي ترتيب أكثر 6 لاعبين تسجيلاً للأهداف بالرأس في دوري أبطال آسيا منذ 2014:

1ـ البرازيلي ريكاردو غولارت لاعب نادي غوانغجو إفرغراند الصيني: 8 أهداف.

2ـ الكوري كيم شين ووك لاعب تشونبوك هيونداي موتورز: 7 أهداف.

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3ـ السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي: 6 أهداف.

4ـ الدولي الصيني يانغ زو لاعب تيانجين الصيني: 5 أهداف.

5ـ الياباني شينزو كوروكي لاعب أواروا الياباني: 5 أهداف.

6ـ البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السعودي: 4 أهداف.

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