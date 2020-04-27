شكرا لقرائتكم خبر عن دروغبا يتعرض لصدمة كبرى.. "صفر أصوات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى أسطورة كرة القدم في ساحل العاج، ومهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، ديديه دروغبا، صدمة قاسية أمس الاحد، بعد خسارته في انتخابات اتحاد الكرة في بلاده.

وتنافس دروغبا (42 عاما) على مقعد الرئاسة مع سوري دياباتي، لكنه لم يتحصل على أي صوت مقابل 11 لمنافسه من إجمالي 14 صوتا، بعد امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وجاءت الصدمة بحسب شبكة "سيتي سبورت" العاجية، لأن دروغبا بحسب التقارير خلال الأيام القليلة الماضية، كان مرشحا قويا لرئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، بعد انسحاب يوجين ديوماند، والذي أعلن دعمه لمهاجم تشيلسي الأسبق.

وكان هناك أيضا دعم غير مسبوق لترشح دروغبا لهذا المنصب من قبل 4 أندية محترفة في البلاد، لكن النتائج لم تكن بقدر المتوقع.

ويأتي سقوط دروغبا على الرغم من تاريخه الكبير مع منتخب ساحل العاج على مدار السنوات الماضية، حيث قاد "الفيلة" للتأهل إلى ثلاث دورات لبطولة كأس العالم (2006، 2010 و2014)، وبلوغ نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا في مناسبتين (2006 و2012). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | دروغبا يتعرض لصدمة كبرى.. "صفر أصوات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.