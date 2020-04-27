الامارات | بالفيديو: رئيس البرازيل يستعين بقميص نادي الوصل في مواجهة أزماته السياسية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، لمغازلة جمهور الوصل مرة أخرى، بعدما ارتدى قميص «الإمبراطور»، اليوم، خلال بث مباشر قام به من حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» يتحدث خلاله للشعب البرازيلي.
وظهر بولسونارو مرتدياً قميص الوصل، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس البرازيلي أزمة حادة في بلاده، عقب استقالة وزير العدل البرازيلي سيرجيو مورو، متهماً الرئيس بولسونارو برغبته في تعيين رئيس جديد للشرطة الفيدرالية يمده بتقارير مخابراتية، بينما نفى الرئيس البرازيلي كل ما تردد من اتهامات في هذا الشأن.
وكان رئيس البرازيل جايير بولسونارو قد ارتدى قميص نادي الوصل، خلال اجتماع رسمي مع مسؤولين من الهند، الشهر الجاري، حسب ما نشر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
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