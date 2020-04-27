الامارات | نادال "متشائم جداً" بشأن معاودة اقامة الدورات

شكرا لقرائتكم خبر عن نادال "متشائم جداً" بشأن معاودة اقامة الدورات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم المضرب الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا انه "متشائم جدا" بشأن "العودة الى نشاط طبيعي" في الدورات الاحترافية في الوقت القريب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال نادال المتوج ب19 لقبا كبيرا خلال لقاء نظمه الاتحاد الاسباني لكرة المضرب مع الفريق الفائز بكأس ديفيس العام الماضي "من وجهة نظري الشخصية، فانا متشائم جدا من امكانية العودة الى نشاط طبيعي".

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واضاف "في كرة المضرب، يتعين السفر كل اسبوع، المكوث في الفندق، التواجد في اكثر من بلد...حتى لو اقيمت المباريات من دون جمهور، فان تنظيم احدى المسابقات يتطلب مشاركة العديد من الاشخاص. على الصعيد الدولي، ارى مشكلة جدية".

وتوقفت دورات وبطولات رابطتي المحترفين والمحترفات بسبب الفيروس حتى 13 وليو، في حين ألغيت بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وتم تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة المفضلة لنادال إلى 27 سبتمبر.

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