شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: الزمالك لم يكن الأحق ببطولة أفريقيا 2016.. صن داونز كان الأفضل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن فريق صن داونز الجنوب أفريقي، كان الأحق بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، موضحا أن فريقه لم يكن الطرف الأفضل في الدور النهائي من البطولة.

وقال سليمان، خلال استضافته في برنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورت»: «بالنسبة للمعطيات التي كانت مطروحة ولا يوجود إلا 14 لاعبا فقط بالقائمة.. أرى أني فكرت في كل الطرق الممكنة وفي الحقيقة الفلسفة النهائية للمباراة أني اختارت أكثر 11 لاعب موهبة من الـ14 على أمل أن يكونوا في أفضل حالاتهم وفي النهاية الفريق الأفضل هو من فاز بدوري أبطال أفريقيا 2016، هم كانوا أفضل منا وأكثر استعدادًا للفوز والتتويج باللقب».

وأضاف: «الزمالك قدم أقصى ما لديه.. استلمت الفريق ولم يكن هناك أي أمل في الصعود إلا بعد استبعاد فريق والصعود أصبح بيننا وبين أنيمبا فكان الصعود مفاجأة لكن الفريق المنافس كان الأفضل والكرة أنصفته ومنحت اللقب لمن يستحقه».