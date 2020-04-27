شكرا لقرائتكم خبر عن حل فريد من الدوري الإنجليزي لمواجهة خطر إصابة اللاعبين بعد استئناف البطولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قد يلجأ الدوري الإنجليزي لحل فريد لمواجهة خطر تعرض اللاعبين للإصابة عقب استئناف النشاط بعد أكثر من شهرين من التوقف، إذ من المنتظر أن يعاني اللاعبون من عدم الجاهزية البدنية.
وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الدوري الإنجليزي قد يسمح لأنديته بإجراء خمسة تبديلات في المباراة عوضًا عن ثلاثة، إذ يتخوف من عدم الجاهزية البدنية للاعبين مع استئناف النشاط الكروي ليكونوا عرضة للإصابة والإرهاق.
ومن المنتظر أن تتقدم رابطة الدوري الإنجليزي بطلب إلى الاتحاد الدولي «فيفا» من أجل السماح لهم بتنفيذ الاقتراح.
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