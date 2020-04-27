شكرا لقرائتكم خبر عن «نديدي» يكشف موقفه من البقاء مع ليستر في ظل اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اللاعب النيجيري ويلفريد نديدي، نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن موقفه من البقاء في صفوف الثعالب في ظل التقارير التي تشير إلى اهتمام كل من أرسنال ومانشستر يونايتد بالحصول على خدماته.

وقال «نديدي»، في حوار مع شبكة ESPN الأمريكية: «نحن نبلي بلاءً حسنًا وأنا أستمتع بنفسي هنا، ولا يزال يربطني عقدًا مع ليستر».

ويمتد عقد اللاعب النيجيري، صاحب الـ 23 عامًا، في ملعب كينج باور لـ 4 سنوات قادمة إذ ينتهي عام 2024.

وأضاف «نديدي»: «أنا أتعلم وأحاول تحسين نفسي يوميًا وأنا أقدم أداءً جيدًا هنا، لذا ليس هناك حاجة للذهاب إلى أي مكان آخر».

وخاض لاعب الوسط الدفاعي النيجيري 29 مباراة بقميص فريقه هذا الموسم في جميع البطولات، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد، فيما حصل على 3 بطاقات صفراء ولم يطرد.

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