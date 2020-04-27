شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: إيفونا رفض 300 ألف دولار إضافية من الزمالك ..واختار الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف هيثم عرابي المدير السابق للجنة التعاقدات بالأهلي أن نادي الزمالك قدم عرضاً أكبر من عرض النادي الأهلي لشراء الجابوني إيفونا.

وتابع عرابي، خلال استضافته بقناة أون سبورت الأحد :«تم جلب إيفونا إلى الأهلي بـ2 مليون و200 ألف دولار فقط قبل أن يتم بيعه بـ8 مليون دولار».

وعن دخول الزمالك في الصفقة قال:«الزمالك كان حريصاً بشدة على استقدام اللاعب بعدما علم بدخول الأهلى في الصفقة، الفندق الذي جلست فيه كان يتواجد هناك 3 من أعضاء مجلس إدارة الزمالك».

وأضاف:«لا أريد الكلام عن الزمالك فأى كلة منى ستكون حساسة، ولكن الزمالك عرض على إيفونا أكثر مما حصل عليه من الأهلي».

وأوضح:«الزمالك عرض 300 ألف دولار زائدة لكن في الوقت الضائع، كنت قد سيطرت على اللاعب وعرف قيمة الأهلي وتاريخ الأهلي الذي سيغير مساره».

وقال:«بعد رحيل اللاعب عن الأهلى قلت له لقد أخطأت بالرحيل عن الأهلي، لم يقدم 10% من مستواه مع الفريق كان يستطيع تقديم المزيد».

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