شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: اسم الأهلي يساعد على إبرام الصفقات.. ولجنة الكرة السابقة رفضت «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هيثم عرابي المدير السابق للجنة التعاقدات بالأهلي أنه جمعته جلسة بمحمود كهربا لاعب المنتخب الوطني وأنه كان سيوقع خلالها للنادي الأهلي قبل انتقاله لنادي الزمالك، وأكد أن اسم الأهلي يساعد على إبرام الصفقات .

وتابع خلال استضافته فى قناة أون سبورت الأحد :« لجنة الكرة في النادي الأهلي وقتها رفضت محمود كهربا في النادي الأهلي».

وأضاف:«الجميع يعرف أن محمود كهربا أهلاوي حتى قبل انتقاله للزمالك، لكن لجنة الكرة رفضته قبل أن تتغير اللجنة وتتفق على تواجد كهربا في الفريق

الأحمر«.

وعن رايه فيما حدث قال:«هذه وجهات نظر وأنا تخصصى إنهاء الصفقات، ليس دوري أن أثبت أن رأيى أفضل من لجنة الكرة في إحدى الصفقات أو تلك».