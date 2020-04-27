شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: دربت الزمالك لمدة أسبوع حصدت معه بطولة.. وقدمت «شيكابالا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب هشام يكن نجم دفاع الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن حزنه من مجلس إدارة نادى الزمالك بسبب عدم تقدير تاريخه الكروي مع القلعة البيضاء وعدم إتاحة الفرصة له لكي يخدم النادي، موضحًا أنه درب الفريق الأول بالنادي لمدة أسبوع فقط حصد فيه بطولة.

وقال هشام يكن، خلال استضافته في قناة «أون تايم سبورت»: «دربت الفريق الأول بالنادي كمدير فني لمدة أسبوع حققت بطولة وقدمت شيكابالا وحسام أسامة وهاني العجيزي وبابا أركو لنادي الزمالك».

وأردف: «المدير الفني الألماني دراجوسلاف سافر بعد التعادل في أول مباراة أمام الشرطة العراقي.. وتحدث معي الدكتور كمال درويش تليفونيا وطلب مني قيادة الفريق وبالفعل لعبنا 3 مباريات وفزنا على بطل الكويت ثم الإمارات والنادي الأولمبي في النهائي وحصدت لقب البطولة وكنت أعمل مدير فني ومدرب عام ومدرب حراس مرمى».