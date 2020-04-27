شكرا لقرائتكم صن داونز يرفض مقترح الأهلي بضم جيرالدو في صفقة سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو النادي الأهلي في صرف النظر بشكل نهائي عن الدخول في مفاوضات لضم الأورجوياني جاستون سرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي، بعد رفض الأخير التفريط في اللاعب رغم الأغراءات الحمراء التي تم تقديمها في الأيام الأخيرة.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي عرضت على صن داونز الحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو بخلاف المقابل المادي الذي وصلت قيمته لـ2 مليون دولار للحصول على خدمات سيرينو ،إلا أن إدارة صن داونز أعلنت تمسكها باللاعب.

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وأعاد مسئولو النادي الأهلي فتح ملف المهاجم الأجنبي الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبي يُجيد اللعب في مركز الجناح، خاصة بعد تعثر مفاوضات سيرينو، ويرفض مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع لاعبين مغمورين أو لم يكن لهم أثر كبير مع فرقهم في الفترة الأخيرة، مؤكدين أنه في حالة ضم مهاجم أجنبي لابد أن يمثل إضافة نوعية كبير للفريق، وحاول مسئولو الأهلى بكل الطرق التوصل لاتفاق مع إدارة صن داونز الجنوب أفريقى لإنهاء صفقة سيرينو لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وتعويض الرحيل المرتقب لرمضان صبحى جناح الفريق المعار بعد انتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى، حيث يجد الأهلى حتى الآن صعوبة بالغة فى الإبقاء عليه مُجدداً بسبب مغالاة ناديه المادية، إلا أن كل المحاولات حتى هذه اللحظة باءت بالفشل.

وتحدث مسئولو الأهلى مع صاحب الجنسية المصرية خالد على المتحدث باسم صن داونز للقيام بدور الوسيط فى الصفقة، خاصة أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى يرفض رحيل سيرينو الذى يعد نجمه الأول.

وأكد خالد على لإدارة الأهلى أن الصفقة تبدو صعبة لرفض إدارة صن داونز بيع اللاعب، خاصة أنه وقع على عقد جديد مع النادى يمتد لمدة 3 سنوات، خاصة بعد بروز اسمه بشكل كبير مع ناديه خلال الموسمين الأخيرين، حيث يُعد أحد أبرز نجوم دورى أبطال أفريقيا فى الموسمين الأخيرين.