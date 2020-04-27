شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان.. آمنة نصير: لا يجوز التغاضى عن الصلاة والصيام بسبب كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم.

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وعلقت آمنة نصير، على واجبات المسلم فى مقابل ممارسة كرة القدم :" لدينا واجبات وأوليات مثل أن يكون ذاكرا لربه مؤديا لصلاته إذا الكرة عطلته عن هذه الواجبات يكون حين ذلك المسلم أخطا واتركب إثما.

وأضافت :" لاينبغي أن تلهينا كرة القدم عن الصلاة وذكر الله ورأينا مشجعين يذكرون الله ويصلون والعكس وكل الأمر أن يستطيع الإنسان الموازنة بين الأمور.