شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان.. آمنة نصير: لا يجوز التغاضى عن الصلاة والصيام بسبب كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم.
وعلقت آمنة نصير، على واجبات المسلم فى مقابل ممارسة كرة القدم :" لدينا واجبات وأوليات مثل أن يكون ذاكرا لربه مؤديا لصلاته إذا الكرة عطلته عن هذه الواجبات يكون حين ذلك المسلم أخطا واتركب إثما.
وأضافت :" لاينبغي أن تلهينا كرة القدم عن الصلاة وذكر الله ورأينا مشجعين يذكرون الله ويصلون والعكس وكل الأمر أن يستطيع الإنسان الموازنة بين الأمور.
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