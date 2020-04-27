شكرا لقرائتكم تمسك رمضان صبحى بالعودة لأوروبا تهدد مشاركته فى أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى، بالعودة إلى أوروبا وتحديدا ناديه هيدرسفيلد الانجليزى، مجددا عقب إنتهاء إعارته الحالية فى صفوف القلعة الحمراء، وسط انباء تتردد حول تلقيه عروضا من أندية إيطالية.

يأتى هذا فى الوقت الذى تأجلت فيه أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، لتقام فى يوليو 2021 بدلا من العام الحالى، وهو ما يجعل رمضان صبحى مهددا بعدم المشاركة فى هذا المحفل العالمى الكبير.

ومن المعروف أن أولمبياد طوكيو غير مدرجة فى الأجندة الدولية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وفى حالة رغبة شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى فى ضم رمضان صبحى فى العام المقبل، سيحتاج وقتها موافقة النادى الاوربى الذى يلعب له رمضان صبحى ومديره الفنى، وهو نفس الامر مع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى الذى كان ومازال يرغب شوقى غريب فى الاستعانة به، إلا أن الأمر ليس فى يد محمد صلاح وحده ولكن يبقى الأمر فى يد ليفربول الانجليزى ومدربه يورجن كلوب.

وتعتبر العقبة الثانية أمام مشاركة رمضان صبحى فى أولمبياد طوكيو، هو أن موعد البطولة يتزامن مع فترة الاعداد لأندية أوربا للموسم الجديد، وهو ما يجعل التفريط فيه من قبل مدربه فى هذا التوقيت محل شك.

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ويرفض رمضان صبحي الانتقال لصفوف بيراميدز الراغب في الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي.

وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أن رغبته الأولى هي العودة لأوروبا سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو الانتقال لأى نادي أخر يلعب في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، معلناً أن رغبته الثانية حال البقاء في الدوري المصري هي الاستمرار مع النادي الأهلي.

ويجد الأهلي صعوبة في الاحتفاظ برمضان صبحي بسبب مغالاة ناديه الكبيرة في ملف تسويقه، حيث يطلب هيدرسيفيلد نحو 9 ملايين يورو لبيعه أو 3 ملايين يورو لإعارته، وهى المبالغ التى تفوق إمكانيات الخزينة الحمراء فى الوقت الحالى.

وكلّف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بفتح باب التفاوض مرة أخرى مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي نهائياً بعدما تراجع النادي عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى المُعار من نادى هيدرسفيلد، وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخراً وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائياً .

وطلب الخطيب من أمير توفيق معرفة شروط النادى الإنجليزى للاستغناء عن اللاعب نهائياً ومعرفة موقف اللاعب من العروض الأخرى التي ترغب في شراؤه ومن المقرر أن يُقدم أمير توفيق تقريراً عن تفاصيل موقف اللاعب ومطالب النادي الإنجليزي ومنافسي الأهلي في الصفقة لمحمود الخطيب خلال الأيام المقبلة.