شكرا لقرائتكم محمد أبو جبل يوجه رسالة ليوسف الشريف عن مسلسل النهاية: "عملتها قبلك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شر محمد ابو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، حيث ظهر حارس العرين الأبيض مجسداً لشخصية يوسف الشريف في مسلسل النهاية. وعلق أبو جبل على الصورة: مسلسل النهاية # عملتها قبل يوسف الشريف. أبو جبل Advertisements ويواصل محمد أبو جبل تدريباته المنفردة للحفاظ على لياقته ومستواه الفنى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا، الذى ضرب العالم خلال الفترة الماضي . ويسعى أبوجبل للحفاظ على لياقته ووزنه بأداء برنامج تدريبى خاص موضوع له من عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك للتدريب فى المنزل بناء قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضى حتى تتضح الرؤية وحصر وباء كورونا . ويقوم أبو جبل بأداء التدريبات في مركز الشباب الواسطي بمدينة الفتح في محافظة أسيوط، حيث يحصل علي البرنامج التدريبي من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون ويقوم بتنفيذه تحت إشراف شقيقه الحاصل مؤخرا علي درجة الدكتوراه في كلية تربية رياضية ويشغل وظيفة مدرب بقطاع الناشئين في سموحة.

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