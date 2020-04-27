شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يبحث سيناريوهات عودة النشاط فى اجتماع الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى إجتماعا للمجلس يوم الأربعاء المقبل لمنلقشة عدد من الامور الهامة لترتيب أوضاع الاتحاد .

ومن جانبه قال سا مح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، إن اجتماع الأربعاء سيشهد مناقشة سيناريوهات عودة النشاط وجداول المسابقات فى حالة صدور قرار من الدولة بإعادته خلال المرحلة المقبلة .

وكشف سامح حمدى، عن حل جميع لجان الاتحاد، مؤكدا إعادة تشكيلها مرة أخرى.

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واضاف سامح حمدى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن إعادة تشكيل لجان الاتحاد سيتم مع عودة النشاط المعلق حاليا للحفاظ على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا.

وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

ومن جانبه وأعلن سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد الكرة الطائرة أنه ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولن يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و المواطنين.