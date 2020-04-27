شكرا لقرائتكم عمار حمدى ينشر صورة مع معارى الأهلى ويعلق : "أسود الأرض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق عمار حمدى لاعب الاهلى المعار لطلائع الجيش لقب "أسود الارض" على زملاؤه لاعبو المارد الاحمر المعارين لأندية الدوري وذلك عبر ستورى انستجرام حيث نشر صورته بجانب أكرم توفيق ومحمد شريف وباسم على معلقاً :"أسود الأرض" ، وبات هناك فريق كامل للنادى الأهلى يترقب فرصة العودة من جديد إلى القلعة الحمراء فى بداية الموسم المقبل، طامحين للحصول على فرصة جديدة مع السويسرى رينية فايلر المدير الفنى للفريق.

فى الصيف المقبل، تتردد أسماء خمسة لاعبين حول اقتراب عودتهم للأهلي، وهم محمد شريف المعار إلى إنبى، وأكرم توفيق الذى يقدم مستويات متميزة بالجونة، وعمار حمدى صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش، وكذلك وليد أزارو المهاجم المغربى لصفوف الاتفاق السعودى، وباسم على المعار للجونة.

وبقى 7 آخرين يترقبون مصيرهم وهم أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار "الجونة"، ناصر ماهر وفوزى الحناوى "سموحة"، عمرو جمال وأحمد علاء "طلائع الجيش"، حسين السيد " الصفاقسي".

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ويعد محمد شريف أبرز المعارين المتألقين فى الفريق الأحمر، بعدما نجح صانع ألعاب القلعة الحمراء المعار إلى إنبى فى تسجيل 9 أهداف وصناعة 2 آخرين خلال 17 مشاركة مع الفريق البترولي، ليحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الدورى العام بعد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

فيما فرض أكرم توفيق نفسه على الساحة الرياضية رغم رحيله عن النادي الأهلي إلى الجونة في بداية الموسم الجاري، إلا أن مشاركته المتميزة مع المنتخب الأولمبى في أمم أفريقيا للشباب التى توج بها الفراعنة سلطت الضوء على قيمته الفنية، وخلال مشاركته فى 17 مباراة مع الجونة، سجل أكرم توفيق هدفين وصنع آخر.

بينما لم يحصل عمار حمدى لاعب النادي الأهلي على الفرصة الكاملة مع فريقه الجديد طلائع الجيش الذى انضم إليه فى يناير الماضي، بسبب توقف النشاط الرياضي، ولكن عمار حمدى استطاع أن يفرض حضوره على الساحة الرياضية بفضل أدائه مع فراعنة الأولمبى فى أمم أفريقيا، ومع الطلائع شارك عمار فى 3 مباريات فقط لم تتح له الفرصة للتسجيل أو صناعة الأهداف.

ومؤخراً عاد اسم باسم علي إلى حسابات القلعة الحمراء من جديد بعد رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي، وخلال الموسم الجاري شارك باسم علي مع الجونة في 18 مباراة، لم يسجل أو يصنع أهداف.