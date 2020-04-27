شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى عائق أمام الأهلي لضم البرازيلي كينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقف المقابل المادى حائلاً أمام تفكير الأهلى فى ضم البرازيلى كينو، لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي، بعد ترشيحه من قبل لجنة التخطيط الحمراء لتدعيم الهجوم فى الموسم الجديد، لتعويض الرحيل المتوقع لرمضان صبحى الذى تنتهى إعارته للفريق الأحمر وسيعود لناديه الأصلى هيدرسيفيلد بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى يجد الأهلى صعوبة فى الإبقاء عليه بسبب المقابل المادي.

وعلم مسئولو الأهلي أن إدارة بيراميدز ترغب فى الحصول على 8 ملايين دولار حداً أدنى للاستغناء عن كينو، خاصة أن قيمته التسويقية 10 ملايين دولار، فى الوقت الذى ترغب إدارة النادى فى تحقيق أكبر استفادة مادية من بيعه، لتوجيه المبلغ نحو الصفقات الصيفية التى يرغب النادى فى إبرامها.

وأعاد مسئولو النادى الأهلى فتح ملف المهاجم الأجنبى الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبى يُجيد اللعب فى مركز الجناح، خاصة بعد تعثر مفاوضات الأوروجوانى جاستون سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب افريقي.

ويرفض مسئولو النادى الأهلى التعاقد مع لاعبين مغمورين أو لم يكن لهم أثر كبير مع فرقهم فى الفترة الأخيرة مؤكداً أنه فى حالة ضم مهاجم أجنبى لابد أن يمثل إضافة نوعية كبير للفريق، وحاول مسئولو الأهلى بكل الطرق التوصل لاتفاق مع إدارة صن داونز الجنوب أفريقى لإنهاء صفقة الأوروجوانى جاستون سيرينو لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وتعويض الرحيل المرتقب لرمضان صبحى جناح الفريق المعار بعد انتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى.